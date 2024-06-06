В Новосибирской области сохраняется спрос на ипотеку

Клиенты банка ВТБ в Новосибирской области в мае оформили ипотеку на 3,3 млрд рублей. Средний размер одного кредита составил 4,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, в целом по итогам 5 месяцев продажи ипотеки банка в регионе превысили 14 млрд рублей. Спрос на льготные программы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удвоился – в январе-мае банк провел по ним 61% от общего числа сделок. Чаще всего новосибирцы выбирали «семейную ипотеку». По ней с начала года совершено порядка 1,2 тыс. сделок на 5,6 млрд рублей. На втором месте по популярности — «ипотека с господдержкой-2020», которую получили около тысячи заемщиков почти на 3,9 млрд рублей. Топ-3 замыкает IT-ипотека с суммой сделок на 1,5 млрд.

«Итоги пяти месяцев говорят о том, что реальная потребность в покупке нового жилья, несмотря на повышение ставки ЦБ, сохранилась – объем сделок сопоставим с показателями предыдущего года. Предстоящее завершение программы господдержки со ставкой 8% «подстегивает» спрос на новостройки. Мы отмечаем рост числа заявок от заемщиков, которые спешат выйти на сделку, чтобы успеть купить квартиру на льготных условиях», — прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Как отмечают эксперты, после 1 июля динамика программы будет зависеть от решения правительства по ее дальнейшему развитию. Скорее всего, она станет более адресной, что повлияет на спрос населения и, следовательно, объемы выдач.

По оценке банка, в мае продажи ипотеки в России могут превысить 510 млрд рублей, увеличившись на 11% к апрелю текущего года и снизившись на 13% к маю прошлого года. Всего по итогам пяти месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 2 трлн рублей — на 17% меньше, чем за сопоставимый период 2023 года.