В «СмартСити» Новосибирска расширили площадь зеленых зон до 64,1 га

В Новосибирске в «СмартСити» увеличили площадь зеленых зон до 64,1 гектара.

Правительство региона представило новый проект «СмартСити-Новосибирск», который предполагает комплексное развитие территории. В новой концепции проекта особое внимание уделяется благоустройству будущего микрорайона. Площадь зеленых зон увеличится до 64,1 гектара.

Зеленая пешеходно-тропиночная сеть объединит всю территорию «СмартСити».

К территориям жилой застройки, которые планируется построить в рамках КРТ, примыкают городские леса площадью почти 450 тысяч квадратных метров. Эти леса будут защищены от строительства.

Благоустройство будет осуществляться за счет собственных средств оператора — АО «АРЖС НСО». Обновленная концепция также включает в себя создание высокотехнологичных производств, научного и делового кластера на территории почти 30 гектаров.

В северной части будут построены многоквартирные дома разной этажности, а также школы и детские сады.

В ближайшее время изменения в концепцию «СмартСити» будут отражены в градостроительных документах Новосибирска. Микрорайон планируют построить в Советском районе города на территории площадью 138 гектаров.

Проектом руководит АО «АРЖС НСО». «СмартСити» будет частью Академгородка и наукограда Кольцово. Предполагается, что здесь создадут инновационный научно-технологический центр, индустриальный парк, IT-городок и другие объекты.

Первую очередь строительства планируется завершить к 2024 году. Полностью проект будет реализован к 2035 году.

Напомним, что подрядчик заплатит 400 тыс. рублей за нарушение сроков строительства в Новосибирской области.