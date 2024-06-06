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общество

Жара до +25 градусов ожидается в июне в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске ожидается теплое лето.

Первый месяц лета, по данным синоптиков "Яндекс Погоды", пройдет в Новосибирской области с высокой плюсовой температурой и солнечными днями.

Начало июня ожидается немного дождливым и прохладным, однако уже после 7 числа в регионе начнется погода без осадков и холода.

Температурный фон в начале лета будет соответствовать климатической норме: в среднем от +15 до +18 градусов, днем температура может подниматься до +25 градусов жары.

Напомним, что мощный град уничтожил огороды в Чистоозерном Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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