Житель Кузбасса пытался отправить из Новосибирска в США 4 оружейных прицела

4 оружейных прицела пытался отправить из Новосибирска житель Кемеровской области.

6 июня стало известно, что сотрудники Сибирского таможенного управления пресекли попытку отправления в Соединенные Штаты Америки четырех оптических прицелов для стрелкового огнестрельного оружия из почтового отделения в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

По предварительным данным, житель Кемеровской области пытался произвести незаконную отправку оптики, но в результате в отношении кузбассовца возбудили уголовное дело по факту контрабанды.

Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Напомним, что канал нелегальной миграции иностранцев пресекли в Новосибирской области