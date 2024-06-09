Киркоров отказался поддержать новосибирского блогера Даву и его брата

Давид Манукян и его брат Арман дошли до финала проекта «Сокровища императора». Главный приз шоу около 12 миллионов рублей. Сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Теперь для победы братьям нужно пройти ещё несколько испытаний в которых им предстоит проявить всю свою ловкость. Противостоять им будут оставшиеся участники шоу.

Финал шоу «Сокровища императора» состоялся 9 июня в 19.00 на ТНТ.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирец Дава не стал извиняться перед Бузовой в гонке за сокровищами императора.