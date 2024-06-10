Утро жителей Карасука Новосибирской области началось с необычного зарева

Сибиряки делятся кадрами неба в необычном нежно-розовом цвете.

Жители Карасука Новосибирской области активно делятся в паблике «Сплетни в Карасуке» фотографиями неба. Подписчики сообщества подчеркивают, что небо над головой невероятного цвета — нежно-розового.

«Здравствуйте. Что это за явление такое?», — интересуются местные жители в соцсетях и прикрепляют фотографии.

Местные комментируют снимки, ставят лайки. Ответ на данный вопрос никто не дал, затрудняются, но все, как один отмечают: «Это что-то невероятное!».

Одна из местных жительниц предположила, что это аналог северного сияния.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области утонул 17-летний подросток. Трагедия произошла в Ордынском районе.