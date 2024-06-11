Кудрявцев подписал решение о ликвидации провала на улице Большевистской в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал решение о мерах по ликвидации разрушения дорожного полотна и прилегающего тротуара по улице Большевистской.

Об этом сообщили в пресс-центре администрации. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) признала ситуацию критической.

Органы управления городского звена переведены в режим повышенной готовности.

Мэр поручил службам горхозяйства организовать ежедневный мониторинг состояния дорожного полотна и тротуара, ограничить движение транспорта на участке дороги по ул. Большевистской, 14 (стр.), провести обследование и ремонт ливневой канализации. Контроль за исполнением решения возложен на первого заместителя градоначальника Олега Клемешова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вводят режим повышенной готовности из-за провала на Большевичке.