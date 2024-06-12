Выступление Бузовой и День России: главные новости Новосибирска за 12 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за среду, 12 июня.

Сегодня жители Новосибирска и области праздновали День России. В столице Сибири прошли массовые гуляния. Люди пели, танцевали и даже фотографировались с известными певцами и блогерами. Узнать подробности о праздничном Новосибирске можно в нашем репортаже.

12 июня в Новосибирске в рамках Дня России выступила известная певица и телеведущая Ольга Бузова. Она выступала на площадке «Блогеры России». Во время своего выступления Бузова заявила, что выходить замуж и рожать будет только в России. После концерта она вышла к фанатам.

Популярный рэпер Элджей вернулся в Новосибирск и сделал фотографии возле НОВАТа в центре города. Об этом музыкант сообщил в своих социальных сетях. В своем родном городе он выступит 15 июня.

По данным пресс-службы СГК от 12 июня, на участке Дзержинского района планируется уложить 484 метра новых магистральных трубопроводов. Из-за работ временно ограничено движение на проспекте Дзержинского на перекрёстке с улицей Красина.