Банки в Новосибирске прекратили продажу долларов после приостановки торгов

После приостановки торгов в Новосибирске банки перестали продавать доллары.

Некоторые банки в Новосибирске прекратили продажу долларов после того, как 13 июня были приостановлены торги на Мосбирже.

В городе отказы в продаже не являются распространенным явлением. Во многих обменных пунктах можно найти доллары и евро.

В Новосибирске не было резких колебаний курса. На данный момент доллар продается по 92–100 рублей, а купить его можно по цене от 70 до 89 рублей. В обменных пунктах нет ажиотажного спроса.

Утром 13 июня в отделениях Альфа-банка, Газпромбанка и Металлинвестбанка не осуществлялась продажа долларов. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск».

Напомним, что в Новосибирске на работу центра беспилотников в Новосибирской области выделят 126 млн руб.