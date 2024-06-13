«Была допущена ошибка»: в мэрии Новосибирска объяснили, почему выложили карту без Крыма и Калининграда

Мэрия Новосибирска поздравила жителей города с Днем России, опубликовав карту без Крыма, Калининграда и новых территорий.

Новосибирская мэрия в поздравлении с Днем России опубликовала карту без новых регионов в социальной сети «Вконтакте». На карте не было Крыма, Калининграда и новых регионов страны. Пост быстро разошелся по соцсетям и СМИ, вызвав негодование среди жителей региона.

Представители администрации города быстро заметили ошибку и удалили публикацию, а затем заменили картинку актуальной картой России.

Начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров сообщил корреспонденту Сиб.фм, что ошибку допустил исполнитель по инфографике.

«Была допущена ошибка исполнителем по инфографике. Спасибо журналистам и жителям за внимательность. Информация была исправлена», — ответил Столяров.

Помимо этого, под постом мэрия принесла извинения перед жителями.

«Мы извиняемся перед читателями и благодарим за внимательность», — ответили в мэрии возмущенным комментаторам.