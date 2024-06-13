Новосибирские спасатели эвакуировали 72-летнего рыбака, который три дня провел на острове «Кораблик»

Мужчине стало плохо с сердцем еще 10 июня: он пил таблетки, надеялся, что станет лучше и покинет остров самостоятельно.

Спасатели МАСС сообщили, что 13 июня на пульт диспетчера позвонил обеспокоенный мужчина, признавшийся, что уже три дня находится на острове «Кораблик». Диспетчер уточнил детали и выяснил, что сибиряк прибыл на место порыбачить. Однако уже десятого числа ему стало плохо с сердцем. К счастью, при себе были таблетки. Мужчина принял n-нную дозу и решил, как только полегчает и появятся силы, отправлю обратно. Однако силы не прибавлялись, а таблетки на третий день закончились. Остался единственный вариант — звонить сотрудникам МАСС с просьбой об эвакуации.

Спасатели экстренно прибыли на место, вместе с ними прибыли и медики.

«После осмотра врачей и проведенного ЭКГ, когда исключили угрозу сердечного приступа, мужчина был отпущен домой», — подчеркивают в пресс-службе МАСС.

Ранее спасатели рассказали, как 12 июня спасли собаку, лапы у которой застряли в сливном отверстии.