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Авто проиcшествия

В Новосибирске шесть автомобилей столкнулись на Октябрьской магистрали у «Глобуса»

Фото: t.me/teleact54

Шесть автомобилей выстроились друг за другом в «паровозик».

На Октябрьской магистрали напротив театра «Глобус» зафиксирована массовая авария. Телеграм-канал АСТ-54 Black сообщил, что шесть автомобилей выстроились друг за другом в цепочку.

В столкновении участвовали Nissan Almera, Kia Rio, Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla и Hyundai Elantra.

В комментариях пользователи задают вопросы о соблюдении дистанции и удивляются произошедшему.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на левом берегу изменят схемы движения транспорта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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