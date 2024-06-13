В Новосибирске шесть автомобилей столкнулись на Октябрьской магистрали у «Глобуса»

Шесть автомобилей выстроились друг за другом в «паровозик».

На Октябрьской магистрали напротив театра «Глобус» зафиксирована массовая авария. Телеграм-канал АСТ-54 Black сообщил, что шесть автомобилей выстроились друг за другом в цепочку.

В столкновении участвовали Nissan Almera, Kia Rio, Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla и Hyundai Elantra.

В комментариях пользователи задают вопросы о соблюдении дистанции и удивляются произошедшему.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на левом берегу изменят схемы движения транспорта.