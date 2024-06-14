Рано радоваться: индексация пенсий может пройти не так, как все ожидают

Работающим пенсионерам не стоит расслабляться, им дополнительные выплаты не назначены.

Российские пенсионеры знают, что ежегодно в стране происходит индексация выплат, а значит сумма, которую они получают, увеличивается. Однако касается индексация лишь тех пенсионеров, которые не работают. Работающие ждут повышения цен с 2016-го года, власти этот вопрос обсуждают последние несколько лет, известно, что и работающих пенсионеров ждет повышение... Но когда?

Экс-министр труда, депутат ГД от Партии роста Оксана Дмитриева пояснила «Известиям», что законопроект будет рассмотрен депутатами в ближайшее время, но есть вероятность, что при его принятии действовать законопроект будет только с 2025 года.

Стоит отметь, что народные избранники неоднократно пытались добиться законопроекта, чтобы пенсии работающим пенсионерам увеличили, но все время сталкивались с отказом со стороны правительства.

Причина отказа – нехватка средств в государственных соцфондах (до их объединения) и необходимости дополнительных расходов бюджета.

Ранее стали известны все выплаты на детей в 2024 году в Новосибирске. Перечень выплат на детей в 2024 году опубликовали в столице Сибири.