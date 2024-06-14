В Новосибирске продлили срок задержания замначальнику ТУАД Константину Громенко

Замначальника ТУАД Новосибирской области Константина Громенко подозревают во взятке.

Центральный районный суд продлил срок задержания на 72 часа заместителю начальника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константину Громенко.

Чиновника подозревают во взяточничестве.

Громенко был задержан в четверг, 13 июня. По данным следствия, замначальник ТУАД в период с 2015 по 2023 годы получал взятки от руководителей двух компаний за помощь в заключении контрактов и защиту их бизнеса. Следствие утверждает, что взятки были скрыты под видом зарплаты и дивидендов, выплачиваемых фиктивно оформленным родственникам чиновника. Один из эпизодов связан с получением автомобиля BMW X5. Предполагаемая сумма взяток составила около 100 миллионов рублей. Также под следствием находится экс-глава ТУАД Михаил Чуманов, которому инкриминируют взяточничество, мошенничество и растрату.

По словам источника Сиб.фм, Громенко мог оказать помощь директору подрядной организации «ИТС-Сибирь» Олегу Сидоренко в хищении бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сидоренко был арестован еще в мае.

Суммы в миллионы рублей предполагалось направить на оборудование автоматических пунктов весового и габаритного контроля на дорогах Новосибирской области, в Черепановском и Купинском районах. Заказчиком выступило «Территориальное управление автодорог», а подрядчиками выступили «Маслянинское ДРСУ» и ДРСУ «Новосибдорстрой», при этом «ИТС-Сибирь» выступило в роли субподрядчика.

На Громенко возбудили дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Помимо него, уголовные дела возбуждены в отношении двух представителей дорожно-строительного бизнеса, которые давали Громенко взятки.



Напомним, в Новосибирске арестовали чиновника мэрии Виталия Витухина.