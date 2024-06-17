Экс-политик из Новосибирска стал первым замминистра обороны Андрея Белоусова. Что известно про Леонида Горнина

Ранее Горнин работал Первым заместителем министра финансов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина на должность Первого заместителя министра обороны Российской Федерации. Информация об этом появилась на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу, Леонид Горнин будет отвечать за координацию вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил России.

Горнин является уроженцем Новосибирска. Он родился 30 декабря 1972 года.

В прошлом он занимал руководящие должности в администрации Новосибирской области и занимался финансовой и налоговой политикой как на региональном, так и на федеральном уровнях.

В последние годы он занимал должность Первого заместителя министра финансов РФ и отвечал за бюджетную политику в сферах государственной военной и правоохранительной службы.

Ранее Сиб.фм писал, что Путин освободил от должностей четырех заместителей министра обороны.