Онлайн-площадки дают клиентам возможность оценить товары и услуги, не выходя из дома

Авито начинает онлайн-показ товаров по видеосвязи в категориях Товары, Транспорт, Недвижимость и для части объявлений в категории Услуги.

Данная функция поможет всем клиентам предварительно оценить качество покупаемых услуг и товаров. Возможность получили все обладатели устройств на iOS и Android.

Частным продавцам доступна возможность онлайн-показа уже при публикации каждого объявления. Клиенты будут видеть кнопку «Запросить онлайн-показ», а в ленте поиска оно будет отмечено бейджем «Онлайн-показ».

«Мы внедрили онлайн-показы в приложение, чтобы создать комфортные условия для быстрых и безопасных сделок. Теперь пользователи могут обсудить детали, не покидая приложение и без необходимости заранее встречаться. Онлайн-показ заменяет первичный осмотр, позволяет обсудить и посмотреть товар более детально, чем на фотографиях», — поделился Евгений Троицкий, Руководитель коммуникационных продуктов в Авито.

Для получения онлайн картинки, покупателю потребуется нажать на кнопку «Запросить онлайн-показ», продавец получит соответствующее уведомление и после его принятия клиенту поступит звонок по видеосвязи. Важно отметить, что пока не будет получено согласие со стороны продавца, онлайн трансляция не начнётся.

Wildberries и Ozon также обладают подобной возможностью, все пользователи платформ могут посмотреть видеообзор на нужный товар прямо на его странице. Такой формат облегчает работу продавцов, ведь для демонстрации им не нужно ждать уведомления, а после откладывать свои дела и готовиться к онлайн показу.