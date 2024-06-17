Обвинительный приговор по делу о хищении нефти вынесли в Новосибирской области

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор обвиняемым в хищении нефти через криминальную врезку в магистральный нефтепровод (МН) Омск — Иркутск.

В январе 2023 года работниками управления безопасности

компании «Транснефть – Западная Сибирь» на территории г. Барабинска Новосибирской области была обнаружена несанкционированная врезка в МН Омск — Иркутск с отводом в ангар, расположенный на территории промышленной зоны.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции при содействии управления безопасности нефтетранспортного предприятия были задержаны граждане Республики Азербайджан Диланов З.З. Оглы и Агакишиев С.Ю. Оглы.

Объем похищенной нефти составил более 5 тыс. м³. По факту хищения нефти было возбуждено уголовное дело.

В мае 2024 года суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере», приговорил их к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск на сумму более 92 млн рублей удовлетворен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.