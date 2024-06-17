Под Новосибирском мужчину отправили в колонию на два года за незаконную вырубку берез

Жителя Купинского района Новосибирской области осудили за незаконную вырубку семи берёз.

В сентябре прошлого года он и его товарищ срубили деревья в запретной зоне лесного фонда и перевезли их на квартиру в посёлке Сибирский.

Купинский районный суд оценил ущерб от спиленных деревьев в 136 550 рублей. Они принадлежали государственному лесному фонду.

Суд приговорил первого мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Второму обвиняемому назначили два года лишения свободы. С учетом неотбытого наказания за ранее совершенное преступление, его общий срок составил 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителей Хилокского района Новосибирска возмутила торговля баранами за школой.