Жителей Хилокского района Новосибирска возмутила торговля баранами за школой

Жители Новосибирска недовольны торговлей баранами за школой №66 в Хилокском жилмассиве.

Они обратили внимание на несоблюдение санитарных норм, особенно после мусульманского религиозного праздника, когда требуется проведение уборки.

Жильцы жаловались, что никто не принимал мер по прекращению торговли напрямую у школы, а также что на территории ставили мангалы для приготовления шашлыка. В этом году власти не вызывали полицию на место.

Однако жители высказали претензии к властям из-за отсутствия специального места для торговли скотом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проверяют нападение на детей-квадроберов.