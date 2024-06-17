Стало известно, сколько процедур ЭКО оплачивается из бюджета Новосибирской области

В Минздраве Новосибирской области рассказали, сколько процедур ЭКО оплачивается из бюджета региона.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в министерстве здравоохранения Новосибирской области озвучили статистику проводимых в регионе циклов экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС.

По словам главы регионального Минздрава Константина Хальзова, в прошлом году в государственных клиниках была оказана помощь 1 557 женщинам. А в 2024 году было проведено 478 полных циклов ЭКО в рамках ОМС.

Напомним, что в Новосибирске глава Минздрава Хальзов заявил о снижении младенческой смертности