У футбольного клуба «Новосибирск» не получилось пройти в Первую лигу

Футбольный клуб «Новосибирск» не прошел в Первую лигу в этом сезоне после поражения от «Ротора».

Матч прошел в Волгограде 16 июня и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственный гол за «Новосибирск» забил Константин Ерохин, а все три гола за «Ротор» забил Илья Сафронов.

Первая игра команд прошла в Новосибирске 12 июня и завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер «Новосибирска» Алексей Медведев сообщил, что игроков приходилось часто менять из-за большой нагрузки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Кубок губернатора по мини-футболу стартовал в Новосибирске.