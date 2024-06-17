В 2024 году администрация Новосибирска планирует отремонтировать 116 участков тротуаров

В 2024 году администрация города Новосибирска планирует провести ремонт 116 участков тротуаров. Об этом заявил мэр города Максим Кудрявцев.

По информации городской администрации, на эти цели планируется выделить 300,5 млн рублей, из которых 100 млн рублей будет предоставлено из бюджета региона.

В рамках планирования ремонта тротуаров были выявлены основные проблемы, включая разрушение покрытия из-за отсутствия ремонта и использование тротуарной плитки толщиной 3 см, которая не подходит для механизированной уборки.

Планы работ по обновлению тротуаров уже подготовлены и утверждены соответствующими органами, сообщает издание РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что обвинительный приговор по делу о хищении нефти вынесли в Новосибирской области.