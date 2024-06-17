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общество

В Академгородке Новосибирска выбросили красный диплом на свалку

Фото: социальные сети / ВКонтакте

Красный диплом выкинули на свалку в разгар приемной кампании.

На портале VN.ru сообщили, что в Советском районе Академгородка Новосибирска появилась свалка из старых книг, а вместе с ними был обнаружен и красный диплом со вкладышем, где указано, что его обладатель поступил в НГУ в 1992 году.

“В интеллигентном районе появляются абсолютно бездушные люди, бойся. Академ, куда катимся”, – возмутились местные жители.

Сейчас свалку уже устранили, некоторые книги забрали волонтеры.

Напомним, что в болотах Сибири обнаружили мощный источник опасного газа

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Валерия Митрохина
Журналист

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