В Новосибирске на транспортном форуме обсудят национальные идеи

Новосибирск готовится к XI Международному Сибирскому транспортному форуму и выставке «Современный транспорт и инфраструктура», которые пройдут с 19 по 21 июня на базе МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Специалисты обсудят различные направления транспортной и дорожной инфраструктуры, включая воздушный, железнодорожный, водный и пассажирский транспорт. Особое внимание будет уделено майским указам президента РФ, включая обновление пассажирского транспорта, улучшение состояния дорог, снижение смертности на них, увеличение авиационной подвижности и переход на отечественные самолеты.

В мероприятии примут участие высокопоставленные представители, такие как советник президента РФ Игорь Левитин, председатель общественного совета при Минтрансе РФ Татьяна Горовая и полномочный представитель президента РФ по СФО Анатолий Серышев.

На выставке будут представлены более 50 экспонентов, включая отечественных и зарубежных производителей, а также зона беспилотников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы встретят День города вместе с «Дорожным радио».