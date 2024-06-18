Новосибирские приставы закрыли кафе «Али-Баба» на Хилокской

В Ленинском районе Новосибирска судебные приставы провели ликвидацию металлического нестационарного павильона под названием «Али-Баба».

Этот объект общественного питания находился на ул. Хилокская, 9/1 рядом с Хилокским рынком. Его признали самовольно построенным.

После прибытия сотрудников силовых структур и процедуры опечатывания павильона, посетители были проинформированы о его закрытии и быстро покинули место. Арендатору было выдано предписание судебного документа и предупреждение о возможных административных последствиях. После изъятия продуктов из павильона в присутствии сотрудников правоохранительных органов, арендатор покинул объект.

Судебные приставы-исполнители заявили о своем намерении ежедневно контролировать соблюдение судебного решения на данной территории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в Хилокском районе люди возмутились торговлей баранами.