В Новосибирске утонул 14-летний подросток утонул, катаясь на бревне

Вблизи пляжа на Бугринской роще в Новосибирске произошел несчастный случай.

14-летний подросток утонул. Мальчик катался на бревне в 100 метрах от берега.

Несмотря на то, что ни один из шести пляжей в городе еще не был официально открыт для купания, водные пространства Оби стали местом несчастных случаев: три человека из Новосибирска погибли, десять получили травмы.

Также на прошедших выходных произошло еще одно трагическое происшествие. Женщина погибла, оказавшись под баржей на своей лодке у Димитровского моста.