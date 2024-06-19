Александр Солоп возглавил Новосибирское отделение крупного банка

Сибирский банк Сбербанка сообщает о кадровых изменениях: на должность управляющего Новосибирским отделением банка назначен Александр Солоп.

Новый руководитель регионального отделения работает в системе банка уже больше 16 лет. Возглавлял Нижневартовское, Ханты-Мансийское отделения банка, а последние 5 лет – Югорское отделение Уральского банка.

При непосредственном участии Александра Солопа и всей команды банк одним из первых в Ханты-Мансийском округе стал развивать механизмы государственно-частного партнерства. В рамках него в ХМАО в 2022-2023 гг. были введены в эксплуатацию пять школ, еще четыре школы строятся. Этот опыт лег в основу реализации социальных проектов по всей стране. В Сургуте был реализован проект «Карта школьника», в Сургуте и Нижневартовске запущена платежная система «СберТройка».

В ХМАО при непосредственном участии Александра Солопа банк подписал соглашения о совместных проектах по Цифровой трансформации с компанией-лидером в сфере оказания транспортных, дорожно-строительных и механо-сервисных услуг крупнейшим нефтегазовым компаниям России, разработана ESG-стратегия для региона, запущен процесс создания цифровых двойников медучреждений совместно с 2ГИС. Цифровая схема поэтажных планов путем нанесения на карты 2ГИС всех объектов (с детальным описанием) позволит пациентам и посетителям формировать оптимальные маршруты к тем или иным объектам с учетом их режима работы и загруженности, а также контролировать свое перемещение в режиме реального времени.

Среди банковских наград Александра — почётные грамоты и Свидетельство о признании Президента банка «За достижение высоких показателей в работе».