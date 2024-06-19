Круглосуточная добыча песка и пикет на Красной площади: главные новости Новосибирска за 19 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за среду, 19 июня.

Жители СНТ «Электрон» пожаловались на незаконную добычу песка на реке Обь. Местная жительница рассказала корреспонденту Сиб.фм, что работы ведутся круглосуточно, несмотря на закон о "тишине".

В 2013 году жительница Новосибирска родила второго ребенка, а ее муж-наркоман регулярно избивал мать своего ребенка до полусмерти и однажды мужчина увез дочку в город Стрежевой.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат «Веги» Андрей Панфёров объяснил, почему Путин снял с должностей четырех заместителей министра обороны.

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушение в городской клинической поликлинике №20, связанное с несвоевременным обеспечением лекарствами ребенка, больного сахарным диабетом. Родители ребенка обратились в надзорное ведомство с жалобой на отсутствие необходимых медикаментов.