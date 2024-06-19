Новый министр обороны РФ Белоусов наградил застройщика из Новосибирска медалью

Андрей Белоусов наградил новосибирского застройщика медалью.

Как сообщает портал “Сибирский экспресс”, помощник командующего 41-й армией, подполковник Иван Кувырзин объявил на сессии горсовета Новосибирска о том, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов подписал приказ о награждении медалью “За вклад в укрепление обороны Российской Федерации” известного девелопера Игоря Белокoбыльский .

По словам Ивана Кувырзина, Игорь Белокoбыльский стал одним из создателей документального фильма о специальной военной операции, который показали по телевидению в Новосибирске.

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