В Новосибирской области 388 человек поучаствовали в Спартакиаде пенсионеров

18-19 июня в Куйбышеве Новосибирской области прошел Финал XIII летней Спартакиады пенсионеров.

В соревнованиях приняли участие 388 спортсменов из 29 городских округов и муниципальных районов области. С учетом отборочных этапов общее количество участников составило 3250 человек, что является рекордом за всю историю спартакиад. В прошлом году турнир собрал 365 участников.

В спартакиаде участвуют женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше. Среди традиций спартакиады — чествование самых старших участников турнира. Пенсионеры соревнуются в городошном спорте, настольном теннисе, плавании, пулевой стрельбе, баскетболе, футболе, шахматах и легкой атлетике.

В этом году первое место занял Куйбышевский район, второе — Бердск, третье — Искитим. По итогам соревнований будет сформирована сборная Новосибирской области для участия в Спартакиаде пенсионеров России.

Спартакиада пенсионеров является самыми масштабными соревнованиями для этой возрастной категории и соответствует целям федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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