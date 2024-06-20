Смерть ребенка из-за сектантов и пожар в производственном цехе: главные новости Новосибирска за 20 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за четверг, 20 июня.

По информации из Telegram-канала МЧС РФ по Новосибирской области, пожар в производственном цехе под Новосибирском был локализован на площади 350 квадратных метров. Известно, что возгорание произошло в городе Обь в производственном здании компании "Ретэко", занимающейся утилизацией опасных отходов предприятий.

В Новосибирске арестовали сектантов Олега и Анну Голдиных, которые обвиняются в убийстве 10-летней девочки. Корреспондент Сиб.фм побывал в селе Каменка и выяснил, почему мать погибшей школьницы оставила дочь со знакомыми извергами.

Жители посёлка Ленинский Станционного сельсовета сообщили корреспонденту Сиб.фм о размытии грунта из-за порыва труб на двух улицах. По их словам, власти никак не устраняют дефект, а в их домах отсутствует вода, либо напор слишком слабый — невозможно запустить стиральную машину или включить бойлер.

В Новосибирске количество аварий с участием электросамокатов значительно увеличилось. Основные причины ДТП связаны с нарушениями скоростного режима и проезда пешеходных переходов.