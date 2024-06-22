Стало известно, как водители новосибирских трамваев будут выживать при жаре в 30 градусов

Оборудованы ли транспортные средства солнцезащитными шторками и хватит ли их на всех, задаются вопросом сибиряки.

В столицу Сибири пришла долгожданная жара: температура в городе и области достигает +30 градусов. Те, кто отдыхает ненарадуются жаркой температуре, а те кто работают сталкиваются с трудностями. В их числе оказались и вагоновожатые филиала №4, которые в коллективной жалобе возмутились отсутствием кондиционеров. При этом «шторки и жалюзи запрещены», объяснили свою эмоциональность возмущенные.

«МК в Новосибирске»разобрался в этой ситуации, обратившись с запросом в мэрию города Новосибирска. В мэрии дали оперативный ответ, подчеркнув, что что трамвайные вагоны оборудованы солнцезащитными шторками.

Вместе с тем в мае 2024 года для трамваев Левобережного депо было закуплено 3 шторки (в замен тех, кто пришли в негодность).

Речь идет про такие маршруты, как №2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 18. Точное количество вагонов, обслуживающих маршруты, там не указано.

Что касается кондиционеров, то они не предусмотрены в трамваях.

Раннее Сиб.фм сообщал о праздновании Дня города в Новосибирске. Два выходных подярят сразу несколько концертов, в числе звезд — Ирина Салтыкова, группа «Пицца» и многие другие.