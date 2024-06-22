В Новосибирске двум сестрам Русаковых с ДЦП требуется реабилитация

Мама трех сестер-близняшек обратилась в Новосибирское бюро Русфонда для сбора средств на реабилитацию двух дочерей, Риты и Вари, страдающих детским церебральным параличом.

Сумма, необходимая для Риты, составляет 285 516 рублей.

Десять лет назад у Натальи Русаковой родились три дочери-близняшки. Они появились на свет раньше срока. Их состояние оценили как тяжелое, и только одна из девочек была здорова. Рите и Варе поставили диагноз детский церебральный паралич.

По словам Натальи Русаковой, Рите запланирована операция на июль, которая должна улучшить её походку, но после неё необходима длительная интенсивная реабилитация. Восстановление здоровья Риты планируется в томском центре «Шаг вперед».

Врач травматолог-ортопед томского детского реабилитационного центра Захар Дмитриев отметил, что Рите необходимо реабилитационное лечение для выработки правильного стереотипа ходьбы и укрепления нужных мышц.