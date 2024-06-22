Ветеран из Луганска починил коляску бойцу СВО из Новосибирска, который лишился ноги

Электроколяска сибиряка пришла в негодность, требовала ремонта. Помощь оказал боец из Петербурга.

В период начала СВО многие россияне приняли решение отправиться на спецоперацию добровольно, среди них оказался и 20-летний житель Новосибирска по имени Сергей. Контракт заключил в конце 2023 года, а свою историю подробно рассказал журналистам «АиФ-Новосибирск».

За время службы военный пережил два ранения. Если первое, случившееся 18 февраля 2024 года, принесло ему осколочное ранение лица, шеи, рук и ног, но он быстро выправился, то второе закончилось более серьёзными последствиями .

Молодой человек потерял руку и ногу. Про второй эпизод из жизни вспоминает, как про второй День Рождения. В тот день Сергей помогал трём бойцам выбраться из смертельной ловушки. В результате вытащить смог только одного, двое погибли. Военные с трудом смогли добраться до своих, чтобы им оказали помощь.

Сейчас Сергей находится в госпитале, он передвигается на инвалидной коляске. Боец отмечает, что шины у транспортного средства пришли в негодность, а без коляски перемещаться сложно.

Недавно в фонд «Передай добро! Санкт-Петербург» обратились жители Новосибирска с просьбой помочь участнику спецоперации отремонтировать электроколяску. Новосибирскому военному оказал помощь ветеран из Луганска, который давно осел вместе с семьёй в Петербурге. Уроженец ЛНР сейчас проходит курс реабилитации, помогает с техобслуживанием и ремонтом нуждающимся.

Ранее священник в Новосибирске рассказал, что нельзя делать на Троицкую субботу, а также ответил на вопрос: «Стоит в этот день ехать на кладбище или же необходимо прийти на службу в церковь?».