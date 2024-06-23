В Новосибирске спасли 18-летнюю девушку, которую унесло течение

Городские спасатели вытащили из воды девушку, у которой свело ногу, из-за чего та не смогла противостоять стихии и её унесло течением реки Обь. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

23 июня в процессе патрулирования сотрудники МЧС увидели в воде девушку 2006 года рождения, которая не мгла справиться с течение реки Обь.

«Девушка была поднята на борт, ей оказана необходимая помощь и проведена профилактическая беседа», – рассказали спасатели.

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