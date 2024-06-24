«Этих нахлебников еще в прошлом году надо было выгнать»: губернатор Андрей Травников прокомментировал ход реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области призвал поменять подход в работе с подрядчиками, участвующими в программе «Комфортная городская среда», перестать «нянчиться» с ними и вытягивать все проекты «любой ценой». В качестве примера он привел Первомайский сквер, который должен был открыться после реконструкции еще в прошлом году.

«К сожалению не все наши подрядчики настолько добросовестно подходят к своему делу, – констатировал Андрей Травников – Есть примеры, когда берутся за объекты, будучи не в состоянии реализовывать контракты, которые подписываются. А поскольку объем работ сейчас просто колоссальный и спрос на хороших подрядчиков с каждым годом растет. И на этом фоне недобросовестные исполнители создают еще больше проблем».

Губернатор напомнил о том, что говорил еще в прошлом году: завершать стройки по принципу «мы за ценой не постоим» государство если и будет, то только в отношении по-настоящему важных и знаковых объектов. А для благоустройства территории можно проявить и жесткость, вплоть до разрыва контракта.

«И не надо бояться, мы в таком случае ничего не теряем. Ничто не мешает выгнать подрядчика к чертям – примеры у нас уже есть, – добавил он. – Первомайский сквер мы пытались дотянуть, нянчились до последнего – вот и дотянули. Надо уже заканчивать с этим, хотя было бы правильнее выгнать подрядчика еще летом прошлого года. Иначе ситуацию мы не переломим – и нахлебники будут плодиться и дальше».

В то же время, по словам Андрея Травникова, заказчики тоже часто тормозят работу своей спешкой – в частности, когда готовят проектно-сметную документацию.

Главной причиной такого рода задержек со стороны подрядчика губернатор назвал переоценку собственных сил.

«Отбросьте лукавство, Поэтапная реализация проекта – абсолютно нормальный подход. Если у вас есть планы и средства только на первый этап – так и скажите, не надо уверять, что вы со всем справитесь. А потом оказывается: то забыли, это не учли. И деньги из бюджета уже выделены с учетом того, что вы озвучили. И проект встает из-за того, что выходит за рамки».

На данный момент, по оценке минЖКХ, готовность Первомайского сквера оценивается в 74%. Конечный срок завершения всех работ – 1 октября.

Напомним, что о реконструкции сквера в центре Новосибирска было объявлено в апреле 2023 года, а закончить ее первоначально планировали к Дню города. К осени ремонт удалось завершить лишь частично, а новым сроком мэрия назвала 15 октября. Спустя год после закрытия сквера видно, что работы еще далеки от завершения.