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общество
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Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»: лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» подвел итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс проводился 13-й раз.

Стратегическим партнером проекта традиционно выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнерами спецноминаций стали: АО «РТКомм.РУ» (федеральный оператор спутниковой связи «РТКОММ») и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Фото Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»: лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства 2

В церемонии награждения в Москве приняли участие около 70 представителей масс-медиа из различных регионов России. Программа пребывания в столице включала ряд встреч, экскурсий, тестов и мастер-классов. Журналисты и блогеры обсудили тренды, драйверы и вызовы в развитии искусственного интеллекта (ИИ) с ключевыми спикерами «Ростелекома»: старшим вице-президентом по информационным технологиям Дарием Халитовым и вице-президентом — директором по искусственному интеллекту и управлению данными компании Сергеем Носовым. Для участников конкурса был организован мастер-класс по работе с ИИ, в ходе которого при помощи нейросетей журналисты написали новостной сюжет о проходящем мероприятии, сгенерировали аватары виртуального корреспондента для озвучки текста, а также совместили звуковую и видеодорожки.

«Сегодня мы вместе строим мост к более умному и технологичному завтра, где искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. СМИ играют важную роль в этом процессе, освещая новые технологии и поддерживая диалог о будущем общества. Благодаря работе журналистов мы можем лучше понимать и осознавать те изменения, которые происходят в нашей стране и мире, и быть в курсе последних новостей, трендов и достижений в области науки и технологий», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов.

Фото Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»: лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства 3

В ходе творческой встречи с писателем-фантастом Вадимом Пановым «Образы будущего в литературе и реальности: киберпанк и кибермир», журналисты попытались ответить на вопросы, как четвертая промышленная революция превратит Homo Sapiens в Homo Servus и может ли утопия быть безумной.

Вернувшись из виртуальной реальности и кибермиров в технологическую действительность, участники посетили Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где прошли психологический тренинг, провели теоретическое занятие на тренажере «Выход-2», протестировали сурдокамеру и вестибулярный стенд. Журналисты и блогеры побывали в залах космического корабля «Союз», российского сегмента МКС и гидролаборатории, а также зашли внутрь модуля орбитальной станции «МИР».

Фото Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»: лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства 4

На конкурс было подано около 1,6 тыс. работ от 1,1 тыс. журналистов из многих регионов страны. Большинство заявок на участие поступило из Южного (334), Приволжского (331) и Центрального федеральных округов (318).

Наибольшее количество работ представлено в номинациях «Интернет-СМИ» (592 материала), «Телевидение и видеоконтент в СМИ» (289 сюжетов) и «Печатная пресса» (222 статьи). В номинации «Социальные медиа» — 101 публикация, «Радио и подкасты» — 84 сюжета. В спецноминации «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы», партнером которой выступила Минцифра России, заявлена 161 работа. В спецноминацию «Спутники для людей» от «РТКОММ» поступило 70 материалов, в спецноминации «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде — 72 материала.

Фото Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»: лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства 5

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» проходил на региональном и федеральном уровнях. Победителей определяли эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В состав федерального жюри вошли:

Мария Мезенцева, советник министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России;

Константин Анкилов, генеральный директор «ТМТ Консалтинг»;

Александр Михайлов, корреспондент службы финансово-экономической информации «Интерфакса»;

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com;

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Анна Качанова, пресс-секретарь «РТКОММ»;

Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность населения» ГК «Солар»;

Руслан Юсуфов, футуролог, основатель и управляющий партнер MINDSMITH.

«Для нас очень важно, что региональные журналисты рассказывают про цифровые технологии в своих материалах. Благодаря их работе тысячи людей по всей стране узнают о новых услугах и сервисах, о том, как строят базовые станции и прокладывают линии связи в их регионах, о том, как работают местные ИТ-компании. Конкурс “Вместе в цифровое будущее” — это хороший способ выделить и поддержать талантливых авторов, которые продвигают российские ИТ-решения», — подчеркнула советник министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России Мария Мезенцева.

Победителями федерального этапа конкурса стали:

в номинации «Интернет-СМИ»:

1 место — Станислав Шахов, информационное агентство «Башинформ» (Республика Башкортостан), Краткий разговорник современного кибермошенника;

2 место — Анастасия Хмезюк, литературный интернет-журнал «Подтекст» (Томская область), Писатели в эпоху киберпанка: сотрудничество авторов с нейросетями;

3 место — Ирина Яровикова, издание «Ведомости Северо-Запад» (Санкт-Петербург), Петербург повышает IQ с помощью цифры;

в номинация «Печатная пресса»:

1 место — Александра Михова, издание «Аргументы и факты Мурманск» (Мурманская область), Раскрылись по цифровым следам;

2 место — Анастасия Прибутковская, газета «Новое дело» (Нижегородская область), Пара из будущего;

3 место — Сергей Губарев, газета «Светлый путь» (Тюменская область), Виртуальное пространство и реальные дела;

в номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ»:

1 место — Татьяна Ивлева, телеканал «Новое телевидение Кубани» (Краснодарский край), Край аграрный. Цифровое поле;

2 место — Эльвира Ефимова, телеканал «Енисей» (Красноярский край), Летающий агроном над цифровыми полями;

3 место — Анжела Неменко, телеканал «41 Регион» (Камчатский край), Передача биометрии в ЕБС: что происходит?

в номинации «Радио и подкасты»:

1 место — Константин Мягчилов, ГТРК «Марий Эл» (Республика Марий Эл), Культура в деталях — Цифровая душа искусства;

2 место — Ольга Кадникова, ГТРК «Кузбасс» (Кемеровская область), Как незрячие освоили смартфон?

3 место — Александр Шраменко, группа компаний «Медиа Траст» (Тульская область), Большой Hi-Tech;

в номинации «Социальные медиа»:

1 место — Александра Савелькина, блог «Дзен». Канал «Папа, не горюй» (Брянская область), Вовка в ТрИИдевятом царстве;

2 место — Вера Волошинова, блог «Живой Ростов» (Ростовская область), Мне голос был;

3 место — Андрей Федоров, блог «Едем в Чувашию» (Республика Чувашия), Можно ли спутать речь чувашского чиновника и генерацию нейросети.

«Рады, что новая для конкурса тема спутниковой связи нашла отклик у участников. Среди работ, вошедших в спецноминацию “Спутники для людей”, были публикации о том, как школьники и студенты в разных регионах страны создают и запускают миниатюрные спутники. Такой вклад СМИ в популяризацию науки для цифрового и технологичного будущего нашей страны важен не меньше труда ученых. Ведь все большие открытия и изобретения начинались с интереса, пробудить который способны познавательные истории, рассказанные журналистами и блогерами», — прокомментировал генеральный директор «РТКОММ» Сергей Ратиев.

Призерами в специальных номинациях признаны:

«Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России — Сергей Бурлаку, краевая государственная газета «Наш Красноярский край», Под «Астрой» всё будет работать!

«Спутники для людей» от «РТКОММ» — Марина Прокопьева, интернет-журнал Хабаровска «ХабИнфо», Космические спутники для детей настоящего и будущего;

«Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде — Нина Новикова, журнал «Радуга» (Республика Коми), Познавательный очерк о правилах поведения в цифровом мире для детей младшего школьного возраста и их родителей «Как стать киберводителем».

«Альянс по защите детей в цифровой среде второй год подряд представляет на конкурсе спецноминацию “Киберриски в детской среде”. Онлайн-угрозы возникают очень быстро и порой направлены именно на юных пользователей. Важно оперативно реагировать на риски и уделять особое внимание кибергигиене. Мы благодарны всем участникам спецноминации за интересную подачу сложных тем, связанных с цифровой безопасностью детей. В этом году мы отмечаем рост количества работ, в которых используются креативные подходы и интерактивные механики. Они помогают вовлекать как детскую, так и взрослую аудиторию. Чем больше будет подобных материалов и проектов, тем безопаснее будет онлайн-пространство для наших детей», — отметила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса Елизавета Белякова.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в сентябре 2024 года посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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Роман Чугаев
Журналист

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