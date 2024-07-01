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общество

Пожарное депо и вертолетную площадку построят в пойме Оби в Новосибирске

Фото: мэрия Новосибирска

1 июля депутаты горсовета Новосибирска большинством голосов одобрили поправки в генеральный план города.

Изменения включают строительство пожарного депо и вертолетной площадки рядом с «Сибирь-Ареной» в пойме реки Оби.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин отметил, что данная инициатива вызвала вопросы у депутатов.

Он также сообщил о недовольстве местных жителей по поводу вырубки деревьев в пойме Оби.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске запретят ночное движение по Ипподромской до конца августа.

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Игорь Кириченко
Журналист

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