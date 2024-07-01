Президент Путин назначил полковника Романа Титова начальник НВВКУ в Новосибирске

В Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище назначили нового руководителя.

Полковник Роман Титов выпускник 2002 года этого учебного заведения. Его назначили на должность начальника. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

Роман Титов имеет богатый опыт службы. Он начинал с командира взвода и роты, до заместителя командира армейского корпуса. С марта 2024 года он занимал должность заместителя начальника училища, сменив на этом посту генерал-майора Сергея Марковчина, который был назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

Роман Титов также является обладателем высоких военных наград, включая медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени с мечами, орден «Александра Невского», орден Мужества (дважды) и другие заслуженные ведомственные награды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин назначил новосибирца Леонида Горнина первым замминистра обороны.