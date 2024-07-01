В Новосибирске неизвестный мужчина расстрелял окна дома на Красном проспекте

В Центральном районе Новосибирска, на улице Красный проспект, 51/4 неизвестный лицом обстрелял окна многоэтажного здания.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, в полицию поступило сообщение о повреждении окон. В настоящее время проводится проверка инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением личности нарушителя.

По словам местной жительницы, которая стала свидетелем инцидента, неизвестный совершил несколько выстрелов по окнам, что привело к появлению дыр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют выставить на аукцион земельный участок возле бывшей телестанции «Мир».