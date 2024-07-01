В Новосибирске выделили участок под строительство завода грузовиков

Новосибирские власти определились с местоположением для строительства завода грузового автотранспорта.
Как сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития, инвестору выделен участок в Стационарном сельсовете Новосибирской области.
Земля будет предоставлена в аренду компании «Тренд». Фирма планирует развернуть производство на этом объекте.
По информации ведомства, в настоящее время подготавливаются необходимые документы, и предполагается достижение полной производственной мощности к 2033 году. Предприятие планирует производить отечественные грузовые автомобили.
Ранее Сиб.фм сообщал, что железнодорожный вокзал Новосибирска попал в топ самых красивых вокзалов России.