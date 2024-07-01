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общество

В Новосибирске выделили участок под строительство завода грузовиков

Фото: Pexels.com

Новосибирские власти определились с местоположением для строительства завода грузового автотранспорта.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития, инвестору выделен участок в Стационарном сельсовете Новосибирской области.

Земля будет предоставлена в аренду компании «Тренд». Фирма планирует развернуть производство на этом объекте.

По информации ведомства, в настоящее время подготавливаются необходимые документы, и предполагается достижение полной производственной мощности к 2033 году. Предприятие планирует производить отечественные грузовые автомобили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что железнодорожный вокзал Новосибирска попал в топ самых красивых вокзалов России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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