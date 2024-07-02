«Боится выходить из дома»: в Новосибирске мать рассказала подробности нападения детей-мигрантов на 12-летнюю дочь

Жительница Новосибирска Зоя сообщила о вопиющем происшествии. По словам женщины, трое подростков напали на ее дочь, ударили бутылкой по голове и ткнули ножом в плечо. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности ЧП.

Напали на детской площадке

Вечером 29 июня в Новосибирске на улице Высоцкого трое подростков напали на 12-летнюю девочку на улице. Информацию об этом подтвердила мать ребенка Зоя.

Женщина рассказала, что в субботу вывела двух детей на улицу. Младшая гуляла на детской площадке, а старшая сидела на качели напротив подъезда и слушала музыку в наушниках. К ней подошли трое подростков 13-14 лет, один сел на качели, а другие встали рядом. Через время они начали с ней разговаривать, но девочка не обращала на них внимания.

«Тогда один из мальчиков, который стоял рядом, начал пинать по ногам дочери. В это же время другой ударил пустой бутылкой по голове. Она сняла наушники, сказала: «Отстаньте/отвалите». Один из них со словами: «Ты что с нами так разговариваешь?» — достал маленький складной нож и ткнул кончиком ей в плечо (бицепс). Следов не осталось, скорее всего, ткнули, чтобы напугать. Увидев нож, дочь испугалась и спрыгнула с качели, хотела убежать. Тот же, который пинал, схватил ее за плечо. Она вырвалась и быстрыми шагами начала идти в сторону нашего подъезда, они в это же время убежали», — сообщила мама пострадавшего ребенка в беседе с корреспондентом Сиб.фм.

Дочь рассказала Зое, что видела нападавших впервые. В этот же день мать написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по этому инциденту. Обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили Сиб.фм в МВД России по Новосибирской области.

Также Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «Хулиганство». На момент публикации личности подростков пока не установлены. Прокуратура Новосибирской области 2 июля заявила, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Общественный резонанс

Случай нападения на девочку активно обсуждают в сети. Мать опубликовала видео, под которым новосибирцы оставляют комментарии.

«Это вообще жесть, гнать их надо, то лифты жгут, то с ножами бегают, а тут ещё и домогаются», – возмущается под постом жительница Новосибирска Татьяна.

Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, в беседе с журналистом Сиб.фм сообщила, что после завершения проверки полиция проинформирует Аппарат о результатах.

«С девочкой все в порядке, она смогла убежать, мальчики тоже убежали. В данный момент я не могу никак прокомментировать ситуацию, так как пока нет точной информации», — рассказала Болтенко.

Мать сама ищет обидчиков дочери

Зоя рассказала, что после инцидента ни подростки, ни их родители не выходили с ней на связь.

После инцидента девочка не хочет идти гулять даже с мамой. Она молчаливее и зажата больше обычно, говорит Зоя. Ранее школьница, по словам женщины, могла часами просидеть на качели напротив дома.

Несмотря на то, что правоохранительные органы проводят проверку, женщина не сидит сложа руки. Она сама пытается найти нападавших, в этом ей помогают соседи.

«Нашли след и хотели с соседкой пойти в тот дом и попросить видео с камер наблюдения. Но час назад приехали следователи, услышав, что мы хотели туда пойти, они сказали, что сами сейчас пойдут и все проверят. Выслушали все версии, будут все рассматривать и проверять», — сообщила женщина.

В социальных сетях под постом о данном происшествии многие пользователи предположили, что нападение совершили дети мигрантов, так как, по их мнению, «на МЖК русских давно не любят, это уже не их земля».

Редакция Сиб.фм следит за развитием событий.

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