Нападение детей-мигрантов на девочку и выход лис к людям: главные новости Новосибирска за 2 июля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за вторник, 2 июля.

В Новосибирске рассказали, почему лисицы начали выходить в город. Биолог объяснил, что выход в город не связан с аномальной жарой. Возможно, на это влияет глобальное потепление климата, поэтому теплолюбивые виды начинают встречаться севернее, чем прежде. Подробнее в материале Сиб.фм.

Жительница Новосибирска Зоя сообщила о вопиющем происшествии. По словам женщины, трое подростков напали на ее дочь, ударили бутылкой по голове и ткнули ножом в плечо. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности ЧП.

Мировой судья 6-го участка Дзержинского района Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела против адвоката Владимира Бузюргина по обвинению в разглашении тайны предварительного расследования (ст. 310 УК РФ). По данным следствия, Бузюргин был адвокатом Ивана Прудникова, обвиняемого в убийстве школьника на пляже «Бумеранг» в 2018 году. По версии следствия, Бузюргин передал файл с копией видеозаписи допроса своего клиента на телепрограмму «Мужское и Женское», где был показан фрагмент видео.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, с начала лета на пляжах региона утонуло 38 человек. Отмечается, что тела пятерых утонувших до сих пор не нашли, а в последнюю неделю июня в области погиб 21 человек, включая пятерых детей.