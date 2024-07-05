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политика общество культура

Анна Терешкова прокомментировала кадровые перестановки в мэрии Новосибирска

Фото Густаво Зырянова

Начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Ксения Антонова проработала в должности меньше месяца – с сегодняшнего дня она возглавляет департамент культуры, спорта и молодежной политики, которым ранее руководила Анна Терешкова.

«Личная преданность – это тренд сегодняшнего времени. Ксения Антонова много лет проработала в команде Максима Георгиевича. Я надеюсь, что все наши проекты будут сохранены», – прокомментировала Сиб.фм бывший заммэра Новосибирска Анна Терешкова.

Напомним, что Ксения Антонова работала помощником, когда Максим Кудрявцев был депутатом Госдумы. Когда он вернулся в Новосибирск в качестве заместителя губернатора, Антонова осталась его советником и руководителем аппарата. А после того, как Кудрявцев стал мэром, он назначил ее начальником департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска.

«Ксения Андреевна – член моей команды. Уверен, ее навыки и компетенции позволят усилить работу департамента», – так прокомментировал назначение Антоновой Максим Кудрявцев.

Мэр добавил, что во время работы в Госдуме его помощница глубоко занималась темой молодежной политики, спорта и хорошо знает особенности той сферы, которой ей предстоит заниматься.

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Фёдор Туров
Журналист

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