В Новосибирске девушку обвиняют в избиении пожилой женщины

26 июня в 13-трамвае случился конфликт между пассажирами, в результате которого, у потерпевшей сотрясение мозга и сломан нос. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в ВК.

По версии дочери пострадавшей, женщина ехала на 13-трамвае, в ходе движения транспорта её случайно толкнули, на просьбу быть аккуратнее, девушка нахамила, а после начла драку. Дочь утверждает, что молодая пассажирка причинила её матери значительный вред. После потасовки сибирячку госпитализировали.

Спустя какое-то время муж потерпевшей смог отыскать обидчицу жены и доставил в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают всё детали происшествия.

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