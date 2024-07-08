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вчера 23:00
общество культура

НОВАТ признали достоянием Сибири вместе с Ольхоном и плато Путорана

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирская область вошла в российский топ-10 по числу туристов, обогнав соседние регионы.

Ежегодно в столицу региона приезжают почти три миллиона туристов.

Губернатор Андрей Травников назвал Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) самой известной достопримечательностью региона.

Здание театра включили в общесибирский туристический маршрут наряду с плато Путорана, островом Ольхон, буддийским монастырем «Тубтен Шедруб Линг» в Тыве, Саяно-Шушенской ГЭС, курортом Шерегеш и другими достопримечательностями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске показали выставку египетских мумий.

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Игорь Кириченко
Журналист

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