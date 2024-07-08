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вчера 23:30
общество

В Новосибирске камера начала выявлять автомобили, которые не пропускают пешеходов

Фото: ГКУ НСО ЦОДД

На улице Титова, 22 в Новосибирске установили новый комплекс фотовидеофиксации на перекрёстке с нерегулируемым пешеходным переходом.

По информации Центра организации дорожного движения по региону, система начала регистрировать нарушения водителей. Камера фиксирует автомобили, которые не уступили дорогу пешеходам или превысили скоростной режим (60 км/час).

В записях комплекс указывает адрес, направление движения, координаты, дату и время нарушения.

Сумма штрафа за непропуск пешехода, имеющего преимущество, составляет от 1500 до 2500 рублей в соответствии с КоАП статьей 12.18.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прокуратура нашла нарушения у перевозчика после пожара.

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Игорь Кириченко
Журналист

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