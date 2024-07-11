В Новосибирске экс-замглавы департамента ЖКХ мэрии попал под уголовное дело

На Владимира Ткаченко завели уголовное дело.

Как сообщает портал РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области, а также на свой источник, в отношении бывшего заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Владимира Ткаченко возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в период с сентября 2023 года по январь 2024 года в нарушение требований законодательства подозреваемый осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве фактического руководителя юридического лица. Формально директором числился один из его родственников.

«Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.

Известно, что Владимир Ткаченко занял пост заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска в 2005 году. По данным пресс-центра мэрии, в сфере ЖКХ Ткаченко начал работать в 1986 году.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело о гибели при пожаре четырех человек в Новосибирской области