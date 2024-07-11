В Новосибирске могут расторгнуть концессию по строительству двух пoликлиник

Договор по строительству двух из семи поликлиник в Новосибирской области может быть расторгнут.

Сегодня на сессии Заксобрания Новосибирской области прошло обсуждение строительства семи новых поликлиник в регионе.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что к концу 2024 года в регионе могут быть готовы только две поликлиники из семи заявленных. Это связано с тем, что инвестор не смог уложиться в срок, из-за чего пришлось вложить дополнительные финансы в строительство.

«По остальным – рассматривается вопрос расторжения», — отметил он.

Данное решение поддержал и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

От также отметил, что несмотря на то, что в регионе происходят подобные ситуации с недостроями, их стало гораздо меньше по сравнению с 2023 годом.

«Речь идет об объектах, которые строятся с использованием бюджетных средств – напомнил депутат Владимир Анисимов. – Каждый период несет с собой удорожание работ и материалов, каждый отложенный ввод продолжает давить на наш бюджет. И это я не говорю еще о социальной значимости строительства».

Ранее Сиб.фм писал, что еще в 2022 году депутаты Заксобрания Новосибирской области рассмотрели вопрос об увеличении стоимости строительства семи новых поликлиник, которые строятся в регионе по концессионному соглашению. На заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, стоимость поликлиник после выхода из экспертизы составляла 14 миллиардов рублей. Сейчас же сумма выросла до 19,5 миллиардов рублей.

Напомним, из семи концессионных поликлиник разрешение на ввод в эксплуатацию получила только одна – №7 на улице Пролетарской в Октябрьском районе. Соответствующий документ был подписан 14 марта 2024 года. Следующая на очереди – поликлиника №2 на Татьяны Снежиной, в Плющихинском жилмассиве. Ее планируется открыть до конца лета. Ведутся работы на поликлиниках №27 на Ереванской, №13 на Краснодарской и №22 на Виктора Уса. Здание на улице Степной, по оценкам «Седьмой концессионной компании», в 2024 году сдано не будет, самый ранний срок – конец февраля 2025 года. Хуже всего дела обстоят с поликлиникой на площади Райсовета, которая не может быть завершена до конца 2025 года.

Первоначально все семь поликлиник должны были открыться еще в 2022 году. Фактически некоторые из них только начали строиться в октябре 2021, хотя концессионное соглашение было заключено в 2018-м.