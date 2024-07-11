В Новосибирске жителей дома на Красном проспекте топит третий раз за месяц

Третий раз за месяц затапливает квартиры жителей дома на Красном проспекте.

По информации портала nsk.om1, жители дома на Красном проспекте, 155 в Новосибирске стали жертвами долгого ремонта кровли. В результате их третий раз за месяц заливают водой.

«Начались дожди, сначала в одной комнате чуть-чуть покапало, а потом у меня полностью залилась вся квартира. Я не собственница, но, насколько мне известно, здесь все хотят обратиться в суд или прокуратуру», — рассказала одна из жительниц.

Сейчас жители выражают недовольство качеством работ и готовят иск в суд.

Напомним, что в Новосибирской области более 2000 жителей остались без электричества